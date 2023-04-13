台陆委会：大陆调查贸易壁垒徒增对台业者干扰

针对中国大陆商务部星期三（4月12日）公告，即日起就台湾对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。台湾的大陆委会说，陆方这次宣布进行贸易壁垒调查，是徒增对台方业者之干扰，无助两岸贸易进一步合作及发展。

综合台媒报道，台湾陆委会星期三说，两岸（大陆和台湾分别）于2001年底及2002年初先后加入世界贸易组织（WTO），由于双方在加入WTO过程中，并未就货品贸易进行协商，为维护台方利益，在台湾地区与大陆地区贸易许可办法第八条明定，准许输入台湾的大陆物品项目，须符合不危害“国家”安全及对相关产业无重大不良影响的条件。

台陆委会续指，多年来政府依此规定，持续检讨中国大陆物品输入项目，目前台方尚未对陆方开放的农工产品约有2000余项。

台陆委会强调，针对前述台方未对中国大陆开放部分产品进口的问题，两岸双方曾进行磋商，但因故未能完成，陆方当时也已充分理解台方立场。“本次陆方宣布对台2455项产品进行贸易壁垒调查，台方认为徒增对我方业者之干扰，无助两岸贸易进一步合作及发展。”

台陆委会指出，政府相关机关将持续密注本案后续发展，对于业者可能面临的问题也将予以必要协助。

台湾经济部贸易局星期三晚上说，对中国大陆物品的进口规范，是依1993年4月所订定的“台湾地区与大陆地区贸易许可办法”管理，贸易局也每两个月召开审查会，并基于台湾需求，已准许9835项大陆农工产品进口。目前台方尚未收到通知，陆方若认定构成所称的贸易壁垒，则应采取双边磋商、启动多边争端解决机制或采取其他适当的措施。

台经济部贸易局说，两岸经贸互动是互利互补，更是全世界供应链的关键一环，“陆方不宜将贸易议题复杂化、工具化，干扰全球经济发展”。若有需要，台方愿意在不设前提的情况下，就贸易议题与对岸磋商讨论。

大陆台商认为，大陆若要对两岸经贸开刀，大可宣布终止海峡两岸经济合作架构协议（ECFA），不必再藉由商务部额外采取措施。大陆此时宣布，或有浓厚的警告意味，示警台湾若继续谋独、让外部势力干涉，就要做好迎接大规模贸易惩戒的准备。

大陆全国台企联常务副会长、佳好集团（厦门）有限公司董事长吴家莹说，所有从事两岸经贸往来的人第一时间听到此讯息都忧心忡忡。尽管近几年两岸关系一直处于微妙状态，两岸经贸仍持续成长，去年总额就超过3000亿美元（3983亿新元），再创新高。

吴家莹说，大陆这项调查，短期来看可能政治意涵大于实际意义，有浓厚警告意味。

台湾中华经济研究院区域发展研究中心主任刘大年说，陆方一直认为两岸贸易不对称，两岸洽谈ECFA时，大陆曾提出抗议，此时大陆重新提出，有可能是新政府上任要全面检讨两岸贸易措施，希望要求台湾具体改善。如果台湾没有回应，或许会对台湾提出限制措施。

他也说，当然也不排除其中有政治动机，但目前双方官方没有沟通机制，大陆此举可能会增加对两岸经贸不确定性。

台湾中经院台湾东南亚国家协会研究中心主任徐遵慈则说，从两岸前后加入WTO已超过20年，至今台湾限制大陆进口的品项还是维持2000多项，20多年都没有提出任何要求贸易调查措施，此时进行可能有其特别考虑。

她说，其一，目前两岸关系不佳，大陆内部相关产业工会对台湾市场限制作为不满，官方必须做出回应；其二，此作为也可能是对台湾当前政府不满；其三，大陆认为ECFA对台让利，但台湾没有相对应作为；最后则是两岸都申请加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），而成员会将在7月召开委员会，讨论是否接受新的申请案，由于CPTPP对符合贸易规范有一定要求，此时大陆提出贸易壁垒调查，可藉此凸显台湾对外贸易措施仍有不符WTO规定之处。

中国大陆商务部星期三下午发布公告，将从即日起对台湾2455项产品进行贸易壁垒调查，主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。大陆商务部称，调查应在2023年10月12日前结束，特殊情况下可延长至2024年1月12日。