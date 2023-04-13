IMF：中美将引领主要经济体政府债务膨胀势头

国际货币基金组织（IMF）说，在花费更多资金应对人口老龄化问题并转向清洁能源的过程中，一些主要经济体的政府未来几年料将增加举债，中国和美国政府尤为如此。

据《华尔街日报》报道，IMF在星期三（4月12日）发布的财政监测报告中说，随着成本高昂的冠病疫情相关措施告一段落，世界各地政府债务短暂下降，但料将从今年开始再次攀升，并在未来五年保持升势。

这一上升预期也部分反映了在众多央行加息以抗击高通胀之后债务付息额的高企。

IMF经济学家警告说，政府举债和支出的增加可能加剧通胀压力，破坏这些央行的努力。

IMF财政事务部主任加斯帕尔（Vitor Gaspar）说：“对多数国家来说，现在有充分的理由收紧财政政策。”他指的是削减开支或加税等措施。“收紧财政政策有助于减少总需求，减少通胀压力，而通胀压力会迫使央行加息。”

IMF预测，全球一般政府债务包括中央和地方政府以及政府所拥有机构的借款，今年将达到相当于全球国内生产总值（GDP）的93.3%，之后逐渐上升，2028年达到99.6%。2018年债务与GDP之比为82.8%，2020年达到近期的峰值99.7%。

加斯帕尔说：“美国和中国对这一趋势的贡献最大......如果剔除美国和中国，全球公共债务与GDP之比将会下降。”

IMF经济学家说，预计美国政府债务将在未来几年持续上升，部分因为随着婴儿潮一代的退休，美国政府在医疗健康和社会安全福利方面的支出增加，在清洁能源项目和其他国内经济政策方面的投入也更多。

根据IMF的数据，预计到2028年，美国一般政府债务总额与GDP之比将升至136.2%，高于2018年的107.4%，也高于2020年疫情时期创下的133.5%峰值。今年美国的债务与GDP之比预计为122.2%，仅略高于2022年的121.7%。

全球第二大经济体中国是另一个政府债务快速上升的国家。IMF预计，到2028年，中国的债务与GDP之比将升至104.9%，相比之下，2023年债务与GDP之比预计为82.4%，而2018年为56.7%。

IMF经济学家称，中国债务规模攀升背后的因素包括中国的人口正在迅速老龄化，导致政府相关支出增加；同时，政府为维持经济增长还在采取刺激措施。