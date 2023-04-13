国民党最迟6月18日确定2024总统大选候选人

国民党最迟6月18日征召2024年台湾总统选举参选人，被视为出线热门的新北市长侯友宜说，他已随时做好准备、克服挑战，“随时可以上场”，间接表态愿接受征召。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，国民党星期三（4月12日）下午召开中常会，邀请立委提名小组成员出席，包括新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕、桃园市长张善政与台北市长蒋万安等直辖市长到场。侯友宜在国民党中常会上与党主席朱立伦的互动，成为关注焦点。现场众人牵手高举，同声齐呼“国民党加油”、“国民党团结”、“国民党胜利”。

国民党文传会主委洪孟楷在中常会后受访时说，党内相信，无论是侯友宜或是其他县市首长，任何时刻都可以接受和面对困难，并好好地努力，这是大家能够相信的。

他强调，国民党在征召总统候选人有自己的节奏，最晚在6月18日前就会推出最强“母鸡”，在明年1月13日赢得大家的信赖，这才是国民党内共同一致的方向跟目标。

至于是否有规划征召时程，洪孟楷说，先前已跟大家说明，最晚6月18日第三阶段立委提名人选全数出炉前，绝对会让最强“母鸡”出来，大家可以放心。国民党在每个阶段会依照自身节奏提出最好的人选，就如同今天（星期三）第一阶段提名立委参选人，每个选区都是最合适的人选，“我们有十足的信心，绝对能够为台湾人民赢得各选区的立委胜利”。

国民党中常会星期三公布第一批立委提名参选人，身为提名委员的新北市长侯友宜出席背书。侯友宜与党主席朱立伦比肩而立，几位蓝营执政县市长与党务高层站在两旁，党中央形同替侯出征2024年总统选战搭舞台暖身。

国民党在3月22日中常会中拍板，2024年总统候选人提名确定采征召，但由于朱立伦从未亲口证实自己不参选，因此包括“拉韩卡侯”、“郭朱配”等各种阴谋论从未停止。对于相关传闻，国民党多次澄清，但仍无法停止外界质疑，迫使朱立伦一度亲上火线，驳斥相关说法是造谣中伤，还批评这样恶毒心胸的人应要共同谴责。

有国民党高层称，早在国民党宣布采征召模式隔天，朱立伦就在新北市议会当着侯友宜的面，大赞侯友宜是国民党是最强“母鸡”，其实就已确认国民党当然是要征召侯友宜；只不过朱立伦深知，要打赢2024这一仗，团结非绿阵营是先决条件，因此才会说“党有责任，帮我们主要的候选人排除障碍”。

该高层说，朱立伦所说的排除障碍，当然是其他非绿中有意参选人士。高层也透露，其实在国民党宣布采征召模式后第三天，朱立伦就已对几位党内高层称，侯友宜就是要征召的对象，在场高层也都支持认同；但朱立伦也在思考，征召过程中，要如何与鸿海创办人郭台铭及民众党主席柯文哲团结整合。

朱立伦近期公开发言印证了这样的方向。朱立伦说，他经过所有的县市长、立委、党内先进的征询，现在党内是非常一致，“我们当然是完全准备好了”。不过，朱立伦也说，不能只靠国民党，还必须要能够团结泛蓝、非绿的朋友，适当时机就宣布征召。

蓝营高层也说，其实朱侯两人早有一定的默契，并保持良好的沟通，都认为提名节奏不需要被民进党的进度牵着走，至少要等新北市议会第一会期在4月26日的市长施政报告完成后，才能征召侯友宜，以降低民进党的攻击。该高层也说，征召侯友宜还要视整合非绿阵营的情况而定，如果顺利最快就在5月初。