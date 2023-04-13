中国首季度人民币计价出口同比增8.4%

中国海关总署统计分析司司长吕大良说，中国第一季外贸进出口展现较强韧性，开局稳中向好，为全年实现外贸促稳提质打下了基础。中国首季度人民币计价出口同比增长8.4%。

也是中国海关总署新闻发言人的吕大良在星期四（4月13日）国新办记者会上，通报中国今年第一季外贸进出口情况时，作出以上表述。

吕大良在会上介绍，中国今年第一季度经济呈现恢复向好态势，外贸进出口开局平稳、逐月向好。据海关统计，中国第一季货物贸易进出口总值9.89万亿元人民币（人民币，下同，1.91亿新元），同比增长4.8%。其中出口5.65万亿元，同比增长8.4%；进口4.24万亿元，同比增长0.2%。

吕大良说，今年1月份受春节假期影响，中国进出口下降7%；2月快速“由负转正”，当月增长8%，3月同比增速提升至15.5%，呈现逐月向好态势。第一季整体增长4.8%，较去年第四季提速2.6个百分点，开局平稳向好。

他也说，中国第一季有进出口实绩外贸企业45.7万家，同比增长5.9%。中国第一季一般贸易进出口6.46万亿元，同比增长7.9%，占进出口总值的65.3%，较去年同期提升了1.9个百分点。

吕大良介绍，中国第一季对第一大贸易伙伴亚细安进出口1.56万亿元，同比增长16.1%，高出整体增速11.3个百分点，规模占进出口总值的15.8%；对欧盟、美国、日本和韩国分别进出口1.34万亿、1.11万亿、5464.1亿和5284.6亿元，合计占进出口总值的35.6%。同期，中国对“一带一路”沿线国家进出口增长16.8%，占进出口总值的34.6%，提升了3.5个百分点；对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）其他成员国进出口增长7.3%。

吕大良说，当前，全球通胀高企、主要经济体增长乏力带来的外需减弱，对中国外贸形成了直接冲击，同时保护主义、地缘政治等风险也进一步加大了全球经济的不稳定性、不确定性和难预期性，中国外贸发展将面临更大的困难和挑战。但也要看到中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，相信随着中国经济运行持续整体好转，外贸向好势头有望进一步延续。