习近平广州考察：中国不能走西方现代化掠夺别国道路

正在广州考察的中共总书记习近平再次强调中国式现代化与西方现代化的不同，指中国式现代化有目标、有规划、有战略，不能走西方现代化“两极分化、掠夺别国”的道路。

据新华社星期四（4月13日）报道，习近平星期三（12日）在广州市先后考察了乐金显示广州制造基地、广汽埃安新能源汽车股份有限公司，了解当地推进高水平对外开放、推动制造业高质量发展，以及企业推进科技创新、打造自主品牌等情况。

习近平当天下午到广汽研究院调研，并同科研人员、企业家、职工、外资企业代表等交流。

他强调，中国式现代化与西方现代化有本质不同，西方现代化那种两极分化、掠夺别国等道路中国不能走也走不通，“中国式现代化立足中国实际，符合中国国情，有目标、有规划、有战略，我们将一步一个脚印扎扎实实向前推进”。

习近平此次在广东的考察行程，第一站是湛江。

湛江位于中国大陆南端的雷州半岛，是南海舰队司令部所在地。南海舰队是解放军海军三大舰队之一，负责防卫南中国海水域。

新华社星期三报道，在湛江考察的习近平星期二（11日）到南部战区海军视察调研，强调深化练兵备战，要求军队提高及时妥善应对复杂情况的能力，坚决捍卫中国领土主权和海洋权益。

习近平星期二也到茂名市考察，在当地高州市根子镇柏桥村考察荔枝种植园、龙眼荔枝专业合作社，了解当地发展荔枝等特色种植业、推进乡村振兴等情况。