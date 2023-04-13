德外长今起访问中国 预计将重申欧盟共同对华政策

德国外交部长贝尔伯克从星期四（4月13日）起对中国进行访问。由于欧美政治人物和评论员连番抨击法国总统马克龙早前在对华课题上的言论，贝尔伯克此行被视为是“损害控管”（damage control）之行。

综合路透社和德国之声报道，贝尔伯克（Annalena Baerbock）希望通过中国之行，重申欧盟的共同对华政策。

法国总统马克龙早前接受欧美媒体访问时认为，台海危机升级不符合欧洲利益，欧洲不应该卷入。欧美政治人物和评论员批评马克龙的这番言论，美国前总统特朗普更指他拍中国的马屁（kissing ass）。

马克龙之后强调，法国在台湾问题上立场保持不变，支持维持现状，也不会在这个课题上成为美国的附庸。

路透社引述分析人士认为，许多欧盟成员国希望德国能利用贝尔伯克的访华之行，制定明确、统一的欧盟对华立场。

欧洲对外关系委员会欧中关系研究员巴楚斯卡（Alicja Bachulska）告诉路透社：“现在在很大程度上是损害管控……但马克龙访问的影响非常大，也仍然很不清楚这种平衡最终会怎么发展。”

路透社认为，即使没有马克龙的这番言论，贝尔伯克在访华期间仍需小心处理。贝尔伯克的对华态度比总理朔尔茨更为强硬，并正在起草旨在减少德国对华经济依赖的政策。

德国外交关系委员会中国问题专家鲁利格（Tim Ruehlig）告诉路透社：“她被视为是麻烦制造者。如果这一点完全没有影响到她的访华之行，我会感到惊讶。”

贝尔伯克将在访华期间与中国国务委员兼外长秦刚会面，据报也会与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会面。

在启程前往中国，贝尔伯克曾说，她的首要任务是提醒中国有关发挥影响力，促成俄罗斯结束俄乌战争的责任，并强调欧洲的共同信念，即单方面改变台海现状是不可接受的。

她强调，欧洲将中国视为合作伙伴、竞争对手和系统性对手，相关涉华政策会以此为指引。

贝尔伯克也说：“我们对经济脱钩没兴趣，这一点我是很清楚的……但我们必须更有系统地审视单方面依赖他人的风险，并减少这方面的风险。”

一些欧盟成员国，尤其是珍视对美关系的中东欧国家，将希望贝尔伯克的立场更接近与马克龙同时访华的欧盟委员会主席冯德莱恩。

许多分析人士将马克龙的言论与冯德莱恩的言论进行对比。外界普遍认为，冯德莱恩的对华言论更尖锐。

德国外交部发言人沙瑟（Andrea Sasse）星期三（12日）也说，德国对台湾海峡的局势非常关注，两岸紧张局势将会是贝尔伯克访华期间的会谈话题之一。