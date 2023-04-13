彭博：北京罕见让步 台湾抗议后缩减禁飞时间

台湾称中国大陆在其抗议禁飞计划构成飞航安全风险后缩减了禁飞时间，彭博社报道称，这可能是在两岸紧张关系之际，北京做出的罕见让步。

据报道，台湾交通部星期三（4月12日）发布声明说，大陆原计划4月16日至18日每天早上9时至下午2时，在台湾北部飞航情报区划设禁飞区。此时距离解放军结束环台军演仅两天。

台湾抗议大陆此举对“区域飞航管理造成严重影响，以及严重损害空中交通的权益和安全”。北京随后通知台北禁飞时间调整为仅16日上午9时30分至57分，全程27分钟。

北京尚未就禁飞区一事发表任何公开声明。中国大陆民用航空局星期三晚上也没有就此作出回应。

解放军刚在台湾周边进行了为期三天的军事演习，表达对台湾总统蔡英文过境美国并与众议院议长麦卡锡会面的不满。

澳大利亚国立大学台湾政治和两岸关系专家宋文笛说：“北京在接到台湾抗议后改变了计划，这绝对不寻常。”

他认为，北京调整计划表明政府不同部门之间的协调可能出现了问题。“航空部门可能出于技术上的必要，要求较长的禁飞时间，但随后经济和外交部门又将它缩短，以最大程度地减少邻近地区的反弹。”

据彭博社报道，日本将于4月16日至18日举行七国集团外长会议，与大陆原本设立禁飞区的时间重叠。

台湾国防部情报次长室次长颜有贤星期三在台北的记者会上说，大陆计划的禁飞区位于台湾的防空识别区内，距离台湾北面约85海里（约157公里）。他还说，大陆可能是要发射卫星。中国近年来已经开始从海上平台发射卫星。