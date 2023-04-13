融创中国复牌首日股价重挫近60%

中资房企融创中国在停牌约一年后复牌，盘初一度重挫近六成。尽管公司已经采取措施解决债务问题，但股价暴跌或仍显示出市场对其信心不足。

据彭博社报道，融创中国星期四（4月13日）早盘一度下跌逾59%，为其上市以来最大跌幅；股价最低报1.86港元（0.31新元），创下2012年1月以来盘中低位。债券方面，彭博汇编数据显示，公司美元债小幅走弱，在每一美元买价22美分附近交易，仍处极度低迷水平。

融创中国是中国困境开发商中离岸债务最高的公司之一。随着中国房地产行业出现流动性短缺和销售下滑，融创中国去年也遭遇了美元债违约。

今年3月下旬，融创中国与债权人小组签订重组支持协议，发布境外债务重组计划。

“恢复交易可能有助于其重组，其中包括债转股的选项”，彭博行业研究资深行业分析师Kristy Hung在报告中分析，融创中国可以“重新获得股权融资”，以缓解来自资产负债表的压力。

融创中国3月底公布，2022年公司拥有人应占亏损约276.7亿元人民币（约53.41亿新元）。业绩发布后，公司说已满足复牌指引，同时称开展的业务具有充足的营运水平，并拥有足够价值的资产支持其营运。

由于延发年报等因素，融创中国3去年4月1日起与30余家香港上市公司一起开始停牌，世茂集团、中国奥园等房企迄今仍在停牌之中。