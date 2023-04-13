台交通部预计今晚公布受大陆星期天禁航影响33趟航班飞航通告

台湾交通部长王国材说，该部预计将在星期四（4月13日）晚上9时公布受中国大陆禁航影响的33趟航班飞航通告。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，中国大陆原拟在星期天（4月16日）起一连三天在台湾以北空域划设禁航区，台湾交通部星期三（12日）表示经严正抗议后，大陆将禁航区时段改为16日上午9时30分至57分，全程27分钟。

王国材星期四上午在立法院受访时说，陆方4月11日用电报方式通知，将有三天从事航太活动。他说，交通部透过管道和陆方沟通，台北飞航情报区共有18条国际航路通过，区域繁忙，包括往东南亚、东北亚和北美的航班。中国大陆划设这样的区域，影响许多国际航线，包括台湾机场起降，影响非常大。

王国材指出，原来三天禁航的话，每天约有160航班受影响，现在大幅缩减为16日的27分钟，有33趟航班受影响，交通部星期三已和福冈飞航情报区沟通，这27分钟内相关航班会脱离原本的航道往南飞，由台北情报区去接福冈的情报区，这部分星期四晚上9点会发布飞航通告及航船布告，也请所有商船、渔船都要避开这个区域。

王国材还说，相关航班的航程可能会增长一小时，目前暂未受到任何航班取消讯息。

彭博社报道，台湾称中国大陆在其抗议禁飞计划构成飞航安全风险后缩减了禁飞时间，这可能是在两岸紧张关系之际，北京做出的罕见让步。上述设禁航区计划，距离解放军结束环台军演仅两天。

澳大利亚国立大学台湾政治和两岸关系专家宋文笛说：“北京在接到台湾抗议后改变了计划，这绝对不寻常。”

他认为，北京调整计划表明政府不同部门之间的协调可能出现了问题。“航空部门可能出于技术上的必要，要求较长的禁飞时间，但随后经济和外交部门又将它缩短，以最大程度地减少邻近地区的反弹。”