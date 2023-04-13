巴西总统参访团开启四天访华行程

巴西总统卢拉参访团星期三（4月12日）深夜飞抵上海，开启四天访华行程。

综合路透社、法新社等报道，中国外交部副部长谢锋和到上海出任金砖国家新开发银行行长的巴西前总统罗塞夫星期三晚到场接机。

彭博社星期三引述知情人士报道，卢拉星期四（13日）将访问华为位于上海的创新中心。美国称华为对国家安全构成威胁，卢拉此举可能引起美国不满。

卢拉原定3月底访华，但因患上肺炎而推迟行程。巴西外交部星期一（10日）公告，卢拉星期四上午将出席前总统罗塞夫出任金砖国家新开发银行行长就职仪式，再于当地与商界人士会面，之后前往北京。

另据网媒“香港01”报道，卢拉将在星期五（14日）上午于北京人民大会堂与中国全国人大常委会委员长赵乐际会面，其后到天安门献花。在与工会领袖见面后，卢拉将回到人民大会堂与中国国务院总理李强会面后。中国国家主席习近平将为卢拉举行欢迎仪式，两人将见证20项合作协议的签署仪式，之后进行闭门会谈，习近平也会设宴款待对卢拉。

巴西这次访华代表团中大约有40名高级官员，包括巴西内阁部长、州长和国会议员，以及200多名巴西商界领袖。

巴西外交部长维埃拉称，两国将签署约20项协议，其中包括共同发射一颗新的卫星，用于观测亚马逊流域。此外，巴西还期待中国设立一项基金，支持巴西的森林恢复和可持续发展。

路透社引述消息人士报道，巴西飞机制造商Embraer SA（巴西航空工业公司）将与一家中国航空公司签署出售20架商用飞机的协议。自2016年关闭在哈尔滨的一家合资工厂以来，巴西航空工业公司一直没接到新的中国订单。