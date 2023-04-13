中国3月以美元计出口同比意外大增14.8%

中国海关总署星期四（4月13日）公布的数据显示，以美元计，今年3月出口意外急增14.8%，终结四连跌，进口同比降幅大幅收窄至1.4%，实现贸易顺差881.9亿美元（下同，约1170亿新元），全线大幅好于市场预期。

《华尔街日报》报道，这也意味着中国出口自去年10月以来的连续负增长终于转正，并一举实现两位数高增长。

报道称，此前1至2月出口同比下降6.8%、进口下降10.2%，贸易顺差1168.8亿美元。

去年10月，中国出口意外转为同比下降0.3%，进口也降0.7%，之后11月和12月降幅进一步扩大。其中，11月出口下降8.7%、12月下降9.9%。

去年7月，中国贸易数据仍相当靓丽：出口同比大增18%，进口增2.3%，贸易顺差达1012.6亿美元；8月开始增速显著放缓，但到9月仍保持增长势头。

以美元计，2022年中国出口同比增长7.0%，进口增长1.1%，贸易顺差8776.0亿美元；2021年出口同比增长29.9%，进口增长30.1%，贸易顺差6764.3亿美元。

根据《华尔街日报》对经济学家的一项调查显示，中国3月份出口预计同比下降7.0%，进口下降5.0%，贸易顺差410亿美元。