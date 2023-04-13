夏宝龙抵港挥手示意 未回应记者提问

中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙星期四（4月13日）上午飞抵香港，开启为期六天的考察行程。他抵步后向现场人士打招呼，但未回应记者提问。

综合港媒报道，夏宝龙星期四从北京乘搭飞机抵港，香港政务司司长陈国基、香港中联办副主任陈冬等人到场迎接。

星期四上午10时半，陈国基和陈冬，以及多名港区人大代表均到机场，现场有多辆港府专车，准备迎接夏宝龙抵港。

上午11时20分，夏宝龙步出机场归贵宾厅向现场人士挥手说道：“大家好”，但未停留回应记者提问，登上专车。在专车离开时，夏宝龙继续向记者挥手。随后，陈国基也乘坐港府专车离开。其他考察团成员则乘坐另一辆专车离开。

据了解，夏宝龙抵港后首站到中国外交部驻港特派员公署，包括与香港特首李家超共进午餐。李家超的坐驾约下午2时离开，夏宝龙专车则于下午2时半前离开。

据悉，下午3时半，包括香港行政会议召集人叶刘淑仪、廖长江、林健锋、刘业强、陈克勤、陈清霞、梁高美懿、郑慕智等行会成员陆续进入政府总部。夏宝龙下午约4时会见行会成员。李家超星期四晚预计将在礼宾府设宴，欢迎夏宝龙，而李家超料将在与夏宝龙会面后见记者。

据了解，在港期间将先后会见中央政府驻港机构、港府官员、行政会议成员及立法会议员等，夏宝龙也将到选区与市民接触，还会到访大学、中学及小学，并考察香港的重要发展项目，例如构建中的北部都会区等。他星期六（15日）将出席在湾仔会展中心举行的全民国家安全教育日开幕礼，并发表演讲。

香港基本法委员会委员、经民联议员梁美芬相信，夏宝龙会深入了解香港各方面情况及与各界会面。她认为，夏宝龙访港意义重大，并称目前香港踏入复常阶段，预料他将为香港未来发展方向“把脉”，探讨香港民生、经济未来发展等。