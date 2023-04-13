中国国家体育总副局长杜兆才被免职

中国国务院星期四（4月13日）公告，中国国家体育总局副局长杜兆才被免职。

据中国人力支援和社会保障部官网消息，中国国务院人事司公告，免去杜兆才的国家体育总局副局长职务。

中共中央纪委国家监委网站4月1日发布消息，中国国家体育总局党组成员、副局长杜兆才涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 他是这次足坛反腐风暴中落马级别最高的官员。

公开资料显示，杜兆才生于1960年3月，曾是一名冰球运动员。2017年6月由田管中心主任出任局长助理，后担任中国足协党委书记。2018年10月升任总局副局长，并负责足球相关工作。

据北京青年报报道，中国足协原秘书长刘奕，主席、党委副书记陈戌源此前相继被查后，足协日常工作一直是杜兆才主持，在杜兆才接受调查后，中国足协只剩下两位负责具体业务的副主席高洪波和孙雯，纪委书记闫占河和副秘书长何玺。

在杜兆才被查后，为确保协会工作正常运转，中国国家体育总局紧急组成“工作组”进驻中国足协，主持协会相关工作。据了解，中国足协工作组由体育总局党组成员、副局长李颖川担任组长，现任体科所党委书记兼所长曹景伟、现任手曲棒垒中心副主任杨旭、篮球中心中国篮协联合党委副书记、纪委书记袁永清、中国足协副主席高洪波、孙雯、协会纪委书记闫占河担任组员。

中共中央纪委国家监委网站4月8日发布《惩治“靠体吃体”修复政治生态》文章，文中提到中国国家体育总局4月6日召开党风廉政建设和反腐败工作会议。中国国家体育总局局长高志丹在会上表明，要坚决惩治“靠体吃体”，深入开展全国足球领域教育整顿，为开创体育强国建设新局面提供坚强政治和纪律作风保障。