中国修订征兵条例 以大学生为重点征集对象

中国将从5月起实施新修订的《征兵工作条例》，军媒《解放军报》星期四（4月13日）发布相关说明，称该条例突出高素质兵员征集，坚持以大学生为重点征集对象，“明确优先保证大学毕业生和对政治、身体条件或者专业技能有特别要求的兵员征集”。

据新华社报道，中国国务院、中共中央军委日前公布新修订的《征兵工作条例》，当中内容共有11章74条。

《解放军报》星期四发布题为“中央军委国防动员部领导就新修订的《征兵工作条例》答记者问”的长文，阐述新修订的《征兵工作条例》的主要背景和考虑、对兵员征集对象有何新规定等。

文章称，新修订的《征兵工作条例》突出高素质兵员征集，坚持以大学生为重点征集对象，明确优先保证大学毕业生和对政治、身体条件或者专业技能有特别要求的兵员征集；规定对高校可以直接分配征兵任务，并建立大学生和有特别要求的兵员征兵任务统筹机制；明确大学在校生、应届毕业生可在入学前户籍所在地或者学校所在地应征。

在对征兵程序优化方面，文章指出，提高新兵入伍适应能力，及时淘汰入伍意志不坚定、患有隐性疾病的青年，在审定新兵前专门新增役前教育环节。

文章也说，为保证部队集中精力专司备战打仗，减少部队大量抽调干部骨干领（接）兵对战备训练造成影响。同时，为进一步增强公民参军入伍的自豪感、责任感、荣誉感，在全社会营造参军光荣的浓厚氛围和鲜明导向，明确新兵起运时地方政府应当组织欢送、新兵到达时部队应当组织欢迎。

未具名的中央军委国防动员部领导还说，为保障部队正常兵员更替和战时兵员补充需要，新修订的《征兵工作条例》专设一章对战时征集问题进行规范。明确国家发布动员令或者国务院、中央军委依法采取国防动员措施后，各级人民政府和军事机关必须按照要求组织战时征集。

此外，战时根据需要，国务院、中央军委可以在法律规定的范围内调整征集公民服现役的条件和办法，可以重点征集熟练掌握军事技能的退役军人，补充到原服现役单位或者同类型岗位，确保快速形成战斗力。