江西赣州原70后市长万凯被双开

曾长期任职江西公安政法系统的赣州市委原副书记、市长万凯被“双开”（开除中共党籍和公职）。

江西省纪委监委星期三（4月12日）通报，江西省纪委省监委日前对万凯涉嫌严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报指万凯理想信念坍塌，党性原则丧失，官迷心窍，为谋求个人职务升迁，搞政治攀附和人身依附，跑官要官，搞两面派，做两面人，处心积虑对抗组织审查。

通报还说，万凯任性用权，干预和插手司法活动；亦官亦商、以权养商，借用管理和服务对象巨额钱款，大肆违规经商办企业，攫取巨额利益；贪婪无度、花样翻新，非法收受巨额财物。

除了被“双开”，万凯的中共江西省第十五次党代会代表资格也被终止，涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，1973年出生的万凯是江西南昌县人，长期在江西公安系统工作，从普通民警做起，一路做到南昌市委政法委副书记、市维稳办主任。

2011年万凯首次离开公安政法系统，改任南昌进贤县长，2013年11月改任进贤县委书记，直至2016年7月改任南昌市政府党组成员。

2016年11月，万凯跨地市交流，任抚州市副市长、公安局长，2019年8月重返南昌出任江西省公安厅副厅长，2021年4月出任江西省公安厅党委副书记、常务副厅长，明确为正厅级。

2021年12月，万凯出任赣州市委副书记、提名为赣州市长候选人，12月17日代理市长，2022年1月24日任赣州市长。2022年5月7日，赣州市人大常委会会议审议并表决通过了接受万凯辞去赣州市长的决定，两天后的5月9日，万凯被查的消息获官方证实。