解放军东部战区发视频 称“东风快递员”随时保持即停即打能力状态

中国解放军东部战区星期四（4月13日）发布视频，内容为装备东风战略导弹的火箭军部队，在深夜进行导弹发射演习，同时搭配文字说，被称为“东风快递员”的火箭军部队“随时保持即停即打能力状态”。

据解放军东部战区官方微博，这部时长1分11秒的视频也提到：“连日来，火箭军部队持续开展跨昼夜、高强度实战化演练。全防护操作、缩时减员等课目连贯展开。”

北京此前为反制台湾总统蔡英文访美并与美国众议院议长麦卡锡会面，从上星期六（4月8日）至星期一（4月10日）在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东的海空域，展开环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。

穿防化服的军人在导弹发射前做最后的检查工作。（视频截图）

指挥员在指挥室发出准备发射导弹的指令。（视频截图）

另据《星岛日报》报道，上述视频中亮相的导弹，是解放军的东风-11A短程弹道导弹（DF-11A），它是中国的一种公路机动导弹。

报道称，东风-11采用了固体燃料，这使得它的发射准备时间大大缩小。同时，东风-11和东风-15是目前解放军主要使用的短程弹道导弹。据估计，目前服役中的东风-11导弹为500到600枚。

报道也提到，东风-11A是东风-11的改进型，射程由原来的约300公里增加到800多公里，制导系统也由原来的惯性制导、终点雷达制导，改进为卫星制导以及光学制导。