台经济部长：大陆启动贸易壁垒调查看似已挂钩政治

中国大陆商务部星期三（4月12日）公告针对台湾2455项产品进行贸易壁垒调查，适逢台湾选举年，动机备受揣测。台湾经济部长王美花星期四（13日）评估，考量公布时间及近期环台军演，确实看起来已跟政治议题挂钩。

综合台媒报道，台湾立法院经济委员会星期四并案审查中小企业发展条例部分条文修正草案，邀请王美花等相关部会官员列席并备质询。

民进党立委陈亭妃质询时指出，中国大陆的贸易壁垒调查故意压在明年1月12日结束，而1月13日就是台湾总统选举，这个时间点就是“用经济干预政治”，台湾的态度非常重要，鸡蛋不应该放在同个篮子，“我觉得你们太软了”；另依据中国大陆贸易壁垒调查规定，公告前应该先通知台湾，台方是否收到？

王美花说，相关规定启动调查后，确实要通知对方政府启动磋商，但台湾方面确定还没收到，是否已通知世界贸易组织（WTO）代表处还要再了解；至于陆方调查时间点有无额外的政治目的，台湾民众可自行判断。

陈亭妃追问大陆此举是否影响海峡两岸经济合作架构协议（ECFA）？王美花回应，这部分就WTO规定而言没有直接关系，未来是否有间接关系还不知道。如若中国大陆启动贸易调查，台湾政府贸易代表谈办公室将与各部会研议如何因应。

台湾行政院发言人罗秉成在行政院院会后的记者会上说，两岸贸易关系有相关机制和法律规定已行之有年，“如果有相关贸易上的问题，都可以坐下来谈，也有相关机制可以来做”。

他也说，两岸经贸往来应该正常有序，经贸互动也是互利互补，尤其台湾扮演世界上供应链的关键一环，中国大陆不宜把贸易议题复杂化、工具化乃至政治化，以干扰区域间的贸易互动，对两岸交流没有帮助。