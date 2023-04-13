马英九本月底赴希腊分享两岸和平理念

台湾前总统马英九将于4月底赴希腊出席一场论坛，分享两岸和平理念和主张。

根据马英九办公室星期四（4月13日）发布的新闻稿，台湾前总统马英九受邀参加第八届德尔菲经济论坛（Delphi Economic Forum）担任演讲者。他预定于4月24日晚间启程前往希腊，将于当地时间4月26日午间出席开幕式，4月28日上午出席炉边对谈，针对亚洲地缘政治发表谈话，主题为“台湾会变成下一个乌克兰？：亚洲地缘政治紧张局势”，并与美国布鲁金斯研究院约翰·桑顿中国中心主任李成进行对谈。

马英九基金会执行长萧旭岑说，马英九将藉由此次访欧，与欧洲政要分享日前访问中国大陆的心得，传达“台湾有另一种有别于民进党政策的和平路线，能够确保两岸和平，区域情势稳定”的理念与主张。

马英九办公室指出，德尔菲经济论坛由欧美诸多国际组织、知名学校、重要智库共同合作筹办，如美国的大西洋理事会、英国的皇家国际事务研究所、伦敦政经学院皆在合作伙伴之列，历届皆有上千人与会，是欧洲极受瞩目的年度盛事。

马英九办公室说，本届议题涵盖地缘政治、气候环境、经济金融、能源政策、社会融合及科技发展等各个面向，包括希腊总统卡特琳娜·萨克拉洛普鲁、希腊总理米佐塔基斯、希腊司法部长卡罗基鲁、德国前总统克里斯汀·沃尔夫以及欧洲各国政要、知名学者都将与会。