香港中联办教育动员大会：增强港人幸福感安全感

香港中联办主任郑雁雄说，要全力支持香港特区政府依法施政，兜牢基本民生底线，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到香港市民心坎上，不断增强香港市民的获得感、幸福感和安全感。

据香港中联办官网发布的新闻稿，香港中联办星期三（4月12日）召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会，郑雁雄在会上动员讲话时，作出以上表述。

郑雁雄强调，中共总书记习近平在主题教育工作会议的重要讲话，从战略和全局高度深刻阐述主题教育的重大意义，明确提出主题教育的总要求和目标任务，对主题教育各项工作作出全面部署，为开展主题教育提供了根本遵循。要在推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实上下更大功夫，始终在斗争实践中保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的正能量。

郑雁雄指出，要突出实践导向，做到实干担当促进发展，紧紧围绕新阶段关键期香港工作中心任务，把精力聚焦到补短板强弱项上来。

他也说，要突出作风转变，做到践行宗旨为民造福，全力支持特区政府依法施政，兜牢基本民生底线，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到香港市民心坎上，不断增强香港市民的获得感、幸福感、安全感；并突出激浊扬清，做到廉洁奉公树立新风，依法履职守好底线，当好良好政治生态和社会风气的引领者、营造者、维护者。

这场动员大会由香港中联办副主任陈冬主持会议，副主任卢新宁、罗永纲、何靖和秘书长王松苗出席。香港中联办处级以上领导干部和有关机构负责人也参与会议。