世行行长：中国必须对同意债务减免新规持开放态度

世界银行行长戴维·马尔帕斯说，中国作为贫困国家最大的双边债权人，须对同意重组债务的新程序持开放态度。

据彭博社报道，兼任全球主权债务圆桌会议联合主席的马尔帕斯星期四（4月13日）在接受彭博电视采访时说，虽然在一些问题上取得了进展，且北京软化了立场，但还有更多的工作要做。

中国官员本周在华盛顿参加了旨在打破主要债权国之间就如何重新谈判贫困国家债务僵局的会议。

二十国集团2020年底启动的这一债务减免工作，旨在充当美国和法国等传统债权国与新兴债权人、尤其是中国之间的协调管道。中国已成为新兴经济体最大的债权国。

然而，这一被称为“共同框架”的机制因各方在处理不同形式债务上存在分歧而被一再推迟。全球主权债务圆桌会议于2月首次召开，旨在打破谈判僵局并加快债务减免进程。

全球有超过70个低收入国家背负着总计3260亿美元（约4310亿新元）的债务。约15%的低收入国家已陷入债务困境，另有45%的国家可能面临高负债，而且这一名单还在扩大。

除中国和主持机构外，其他参与圆桌会议的还有巴黎俱乐部主席国法国、日本和美国等双边官方债权人，以及厄瓜多尔、埃塞俄比亚、加纳、斯里兰卡、苏里南和赞比亚等债务国。国际金融协会、国际资本市场协会、贝莱德和渣打集团则代表私营部门与会。

这位即将离任的世界银行负责人说，圆桌会议的参与者正在建立一个工作组来解决平等分担未偿债务的技术问题，以便所有债权人都参与重组过程。

“这对发展中国家的人民来说真的很重要，因为他们的政府正在为这些债务支付高利率，”马尔帕斯说，“这在耗尽这些国家的营养、健康、教育和气候适应方面所需的资源。”