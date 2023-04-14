港特首：夏宝龙充分肯定新届港府施政

中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙星期四（4月13日）抵达香港，并与特首李家超和其他香港特区官员会面。李家超在会后说，夏宝龙充分肯定新届特区政府施政。

港澳办官网公布，夏宝龙当天上午抵港后与李家超会面，下午分别与特区行政会议全体非官守议员、特区政府高层官员座谈，“充分听取大家的意见并与大家进行深入交流”。

综合香港《明报》和《星岛日报》报道，李家超在会后说，夏宝龙充分肯定新一届政府施政，希望港府团队及公务员继续努力。对于双方是否有讨论香港《基本法》23条立法，李家超说，讨论内容不便公开。

消息人士称，夏宝龙在香港的首站是中国外交部驻港特派员公署，行政长官的座驾之后也抵达现场，一行人逗留两个多小时后离开。

消息人士说，夏宝龙也前往特首办，与国安委成员会面，之后到政府总部与特区政府官员及行会成员会面，了解香港的最新情况。叶刘淑仪、汤家骅等行会成员下午3时多陆续抵达政府总部。

消息人士也称，夏宝龙强调维护国家安全是首要事项，并说只有中国对香港好，目前仍然要小心外部势力干预，并希望行会成员支持李家超施政。

消息人士透露，夏宝龙也将到终审法院与首席法官张举能会面，并有可能与律师会代表等部分法律界人士会面。他也会在星期五（14日）到社区与市民接触，并在星期天（16日）上午前往立法会与全体议员会面。