柯文哲：台湾总统应是中美桥梁非中美对抗棋子

台湾民众党主席柯文哲在美国受访时说，台湾领导人必须与美国保持良好关系，也不会跟中国大陆交恶。台湾总统应该是中美的桥梁，而不是中美对抗的棋子。

柯文哲准备参选台湾2024年总统选举，日前出访美国，星期二（4月11日）在纽约接受《世界日报》专访时，作出以上表述。

对于他到访纽约中华公所被形容为淡化台湾的统独争议，柯文哲说，其说淡化，其实是要解决统独争议。台湾自从1990年已故前总统李登辉开过“国是会议”以后，三十几年来没有一位总统出面召集讨论这个最大争执，在内部求得共识后，才能处理两岸关系。

他说，这30年来，蓝绿营发现仇恨是政治动员最便宜最有效的工具，两党都把统独当作政治动员的工具，从来没想怎么解决这个问题。大家应该面对面坐下来解决，事实上必须有权力的人才能发动这个行动，总统是政治最高领导人，应该负起协调责任，最近这三位总统都没有尽到这个责任。

针对是否因此决定投身2024年总统选战，柯文哲说，台湾总统选举历史上从没有像现在一样，选民必须思考“选错人的后果是什么？”

他说，长期以来，台湾人对于谁当总统，投票时多数由情绪决定，看顺不顺眼，喜不喜欢谁，很少用理智思考，这一票要如何决定，2024年是台湾这么多年来第一次，选民需要考虑选错人的后果。谁可以跟美国保持良好关系，也不会跟中国大陆交恶，“目前台湾的政治人物，只有柯文哲，没有其他人，没有包袱，可以处理中美问题，台湾的总统应该是中美的桥梁，而不是中美对抗的棋子”。