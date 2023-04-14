李强北京调研独角兽企业 要求各级政府创造更好营商条件

中国国务院总理李强到北京独角兽企业调研，强调要着力开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。李强也要求各级政府部门从企业实际需求出发，为他们创造更好营商和创新条件，促进企业越做越好。

据新华社星期四（4月13日）报道，中共中央政治局常委、国务院总理李强星期三（12日）在北京市调研独角兽企业发展情况时强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大精神，坚定信心，锐意创新，着力开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，为实现经济运行整体好转、推动高质量发展注入强劲动力。

李强到银河航天（北京）网络技术有限公司，听取公司整体情况介绍，察看最新在研产品和已发射卫星模型，不时询问产品性能、材料、工艺等。他说，卫星网络产业发展方兴未艾，要瞄准国际先进水平，支持相关企业加强关键技术和核心部件研发攻关，持续降低制造成本，加大应用推广力度，进一步拉长产业链条，推动相关产业协同发展。

在北京海博思创科技股份有限公司，李强了解公司储能系统解决方案，察看相关储能产品和应用案例。他指出，储能在能源革命中扮演着重要角色，具有广阔市场空间。要把新能源和储能产业发展紧密结合起来，进一步加强规划引导和政策支持，持续推动技术进步，积极支持用户侧储能多元化发展，更好适应市场变化、满足用户需求。

李强也到北京地平线机器人技术研发有限公司，听取公司车规级智能驾驶芯片的研发和产业化情况介绍，与企业负责人深入交流。他指出，智能网联汽车作为“大号终端”，融合多种功能、满足多种需求，是一个重要的发展方向，并且中国已经具有一定的优势。要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。

李强在座谈交流时充分肯定北京市培育发展独角兽企业的做法和成效。他强调，独角兽企业具有高成长性，一定程度上代表了经济转型升级的方向。企业是科技创新的主体，希望广大企业特别是科技型企业以创新为使命，把更多精力放在关键核心技术攻关突破上，打造更多“独门绝技”“硬核科技”，努力在新领域新赛道脱颖而出，为中国实现高水平科技自立自强作出贡献。

李强还强调，营商环境没有最好，只有更好。各级政府要从企业实际需求出发，为企业发展营造更好的环境和创新生态。要针对科技型企业的成长特点，在人才引进、融资支持、成果转化、市场培育等方面，提供更为精准优质高效的服务，促进企业做强做优做大。