中使馆批波兰总理：台湾与乌克兰问题无可比性

中国大陆驻波兰大使馆以不点名方式，批评波兰总理莫拉维茨基将台湾问题与乌克兰问题相提并论，并强调两者不存在任何可比性。

大使馆星期五（4月14日）在官网上说，中国大陆对个别波政府官员发表的言论表示强烈不满和坚决反对。

使馆发言人说：“台湾问题完全是中国的内政，同乌克兰问题有着本质的区别，两者不存在任何的可比性。台湾的前途只能由包括台湾同胞在内的全体中国人民共同决定。”

使馆强调，各方在乌克兰问题上强调要维护主权和领土完整，在台湾问题上也同样要坚持这一原则，坚决维护中国的主权和领土完整，在重大问题上不能搞双重标准。

发言人也说：“任何借乌克兰问题影射关联台湾问题的企图，都是别有用心的政治操弄，都是对尊重国家主权和领土完整原则的肆意践踏，都是对中国内政的粗暴干涉。”

使馆呼吁波兰有关官员“充分认清台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则，在涉台问题上谨言慎行，避免干扰中波关系大局”。

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）星期四（4月13日）在美国智库大西洋理事会发表演讲时，批评欧洲目光短浅，不惜付出巨大地缘政治代价，只为了能在中国大陆销售更多欧盟产品，并认为乌克兰一旦在俄乌战争中战败，中国大陆之后可能决定攻台。