夏宝龙访港第二天 喝早茶视察社区

中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙访问香港第二天，在到九龙湾酒楼喝过早茶，到社区进行视察。

综合《星岛日报》《明报》和网媒“香港01”等报道，也是中央港澳工作领导小组常务副组长的夏宝龙星期四（4月13日）抵达香港进行六天访问考察。

在访港第二天，夏宝龙星期五（14日）一早在香港特首李家超和香港中联办主任郑雁雄等人陪同下，到九龙湾宏天广场一家酒楼品尝港式早茶。据悉他们吃小笼包、虾饺及春卷等港式点心。

上午8时12分，多辆旅游巴士驶至并进入会场，夏宝龙在车上向现场记者和市民挥手示意，香港民政及青年事务局局长麦美娟到酒楼外迎接，众人随后进入酒楼。酒楼其后拉起布帘，一批市民预早到场排队，并登记入内，门外则有便衣警员戒备。上午9时35分，夏宝龙一行人在酒楼逗留逾一小时，在上午9时35分离开时，夏宝龙再次向在场记者挥手后，登上旅游巴士离开。

有茶客对夏宝龙造访表示意外，指他向市民问好挥手，认为他态度亲切。在场的香港工会联合会九龙东立法会议员邓家彪说，夏宝龙聆听地区声音，还引述夏宝龙指地区人士及区议员都应该是港府的伙伴，既要推广政府政策，也要如实将民情民意向港府反映。另一名同场喝早茶的香港民建联议员颜汶羽则说，夏宝龙鼓励地区人士要成港府伙伴。

夏宝龙抵港首日行程包括到访中国外交部驻港特派员公署及香港特首办公室，并在政府总部会见行政会议成员及问责官员，晚上则在礼宾府接受港府宴请。据了解，夏宝龙接下来将到社区探访、参观学校、以及视察重要发展项目等。

在九龙湾喝过早茶后，夏宝龙到位于石硖尾邨美禧楼平台的深水埗地区康健中心视察，医务卫生局副局长李夏茵约上午9时到达中心。地区康健中心职员上午约9时称，升降机已封锁作“紧急维修”，附近一带也有大批便衣警察戒备，交通警察也在场维持秩序。除深水埗外，夏宝龙据悉星期五也将到访土瓜湾。

夏宝龙星期五考察第二站到访石硖尾深水埗地区康健中心及邻舍辅导会深水埗康龄社区服务中心。夏宝龙在康龄社区服务中心与八位长者义工和照顾者交流。夏宝龙会在结束深水埗行程后，到访香港工联会位于土瓜湾会所，会长吴秋北、理事长黄国提早在外面迎接。夏宝龙约上午11时进入会所，中午12时前离开。

下午1时40分，香港特首李家超及律政司司长林定国等抵达终审法院，附近也有警员戒备，另有一架战术巴士及数辆警车停泊在终审法院对出的遮打道外，夏宝龙则在下午2时到场，这是港澳办主任首次到访香港终审法院。

下午3时50分，林定国乘座驾离开终审法院，夏宝龙等人随后也在下午3时54分登上旅游巴士，前往下一站律政中心。夏宝龙在下午4时半左右离开律政中心，前往香港中联办。

下午4时40分，李家超到达香港中联办，由中联办副主任陈冬在场迎接。夏宝龙车队也随后到场，中联办主任郑雁雄、港澳办副主任王灵桂也同车到达中联办。下午约4时，中国全国人大常委李慧琼、港区人大代表团团长马逢国、九龙社团联会理事长徐莉、香港工联会会长吴秋北、香港岛各界联合会常务副理事长文颖怡、立法会议员陈曼琪等港区人大代表，以及中国全国政协常委唐英年、施荣怀、邱达昌、廖长江、林建岳、谭锦球、何超琼、李家杰；中国全国政协委员星岛新闻集团主席蔡加赞、信和置业黄志祥、香港岛各界联合会理事长苏长荣、工联会理事长黄国；郑泽光全国侨联副主席卢文端也陆续到达中联办。