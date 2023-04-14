台媒：郭台铭若要获征召需在一个月证明民调胜过侯友宜

台湾媒体报道，国民党智库执行长柯志恩认为，鸿海集团创始人郭台铭若要获得蓝营征召参选2024年总统选举，必须在一个月内证明他的民调超越新北市长侯友宜。

据壹苹新闻网报道，国民党智库执行长柯志恩近日在访美行程会见当地华侨时透露，蓝营应该在5月20日，最晚在6月中旬，通过征召确定总统候选人，并分析郭台铭恐无法出线的原因。

柯志恩3月30日展开访美行程，本月9日出席旧金山湾区侨界欢迎餐会，畅谈2024年台湾总统大选情势。对于外界质疑民进党已定于一尊，国民党到底何时才要推出候选人，柯志恩强调，除前总统马英九2012年在5月底获得征召，国民党其他总统候选人都在6月确定、四年前推派韩国瑜参选时则是7月。

柯志恩说，按照过去惯例，为什么现在要配合名嘴或民进党的时程，打乱国民党时程？这完全没有必要，“所以我们应该在520，最晚在6月中旬，正式通过征召确定人选”。

至于为何采征召而不是初选？柯志恩说，因为如果要初选只会有孙文学校校长张亚中一人出来登记，其他人都不会出来。她说，因为每一个人都有他角色上的难处，“这样的初选意义在哪儿”？且征召也是征询过潜在候选人的想法，国民党初选已伤痕累累，因此采取征召。

对于征召制度，柯志恩强调，绝对不会是国民党主席一个人的黑箱作业，一定有非常详细的科学数据，包括智库，现在几乎每两周做一次民调，但不会告诉外界何时要做全台民调，避免绿营者操作灌票，但确定征召时一定会让潜在候选人都了解，国民党在什么时间点，委托三家以上有公信力的民调公司，将相关数据全部摊开来看，最后得到共识后才会确定人选。

至于郭台铭宣布参选，外界担忧他会否跟台湾民众党主席柯文哲搭档，柯志恩解读，郭台铭要选是要“选赢的”，跟柯文哲搭档是不会赢的，所以势必若参选要由国民党推荐。但国民党会否征召郭台铭，关键是他必须在未来一个月之内证明，其民调赢过侯友宜。

不过，柯志恩在回答为何国民党可以征召郭台铭提问时说，国民党党章的选举办法有这条，只要党主席愿意，他可以征召非国民党人员，然后经过中常会拍板，但郭台铭必须在未来一个月证明自己的民调胜过侯友宜。但她认为，目前时间太短，郭台铭应该不至于有这样的机会。