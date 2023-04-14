报告：中国首季40城住房租赁成交量同比增14.7%

中国住房租赁报告显示，中国今年首季度40个城市住房租赁成交量同比增加14.7%。

据中新社报道，由纬房研究院、贝壳研究院等中国机构星期五（4月14日）联合发布的2023年第一季度《中国住房租赁市场发展报告》显示，中国今年首季度40个城市住房租赁市场活跃度同比再次攀升，全中国重点40城成交量同比增加14.7%。

报告指出，第一季度返城开工、到城市务工的新市民新增、换租租赁需求旺盛。春节后租赁“旺季”的月度峰值在2月显现，相比去年来得更早。

分城市来看，贝壳研究院数据显示，第一季度多数城市租赁市场活跃度同比升温。重点40城中，除北京、成都、武汉、南昌、宁波、南宁外，其余34个城市租赁成交量均同比增加。

从租金水平来看，住房大数据监测系统核心城市租金指数显示，第一季度中国重点40城住房租金综合指数环比上涨0.43%。但与去年同期相比，住房租金水平下跌了4.7%。2023年第一季度综合指数为97.27，略低于去年同期和2019年第一季度水平。

纬房研究院数据显示，第一季度中国重点40城中15个城市住房租金环比小幅上涨，25个城市住房租金环比下跌。与2022年第一季度相比，仅有五个城市住房租金同比上涨，其余34个城市住房租金同比下降。

分能级城市来看，2023年第一季度，由于一线城市经济率先复苏，租赁人口集中，租赁住房需求量高，一线城市租金均环比上涨。与去年同期相比，除北京租金水平微涨外，上海、广州和深圳的住房租金水平均下跌。二线城市租金以下跌为主，且多数未达到去年同期水平。三线代表城市第一季度住房租金呈现分化态势，涨跌互现。

展望后市，报告预计，第二季度住房租赁市场活跃度将同比提升，房屋出租难度有所下降，不过由于房源供应量随之增加，租赁市场供给结构优化，租客对于租赁住房的选择增多，预计租金水平或将呈现稳中微涨。