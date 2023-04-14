德外长警告中国大陆勿单方面武力改变台海现状

正在中国访问的德国外长贝尔伯克，星期五（4月14日）在北京警告中国大陆不要对台湾动用军事力量，并指台海军事升级对全世界都是“可怕的场景”，强调冲突必须和平解决。

综合路透社、法新社等报道，中德外长在北京会晤后召开联合记者会。贝尔伯克会上表示德国坚持其“一个中国”政策，但也非常关注台海局势。

她说：“单方面、暴力地改变现状，对我们欧洲人来说是不可接受的”。

中国外长秦刚则反击，各国尊重“一中原则”的正确做法，就是坚决反对“台独”。秦刚表示，世界需要尊重台湾是中国的一部分，中国政府和人民所做的是捍卫国家主权完整。

此前，台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡4月5日在美国加州会面，解放军随后在8日至10日展开三天的环台战备警巡和“联合利剑”军事演习作为反制。

在这期间，法国总统马克龙访华，并在离开中国后公开表示欧洲不应该介入台海危机，在欧洲和美国引起激烈争议。有分析认为，贝尔伯克这次访华的任务，包括淡化马克龙上述谈话造成的影响。

针对乌克兰战争问题，贝尔伯克星期五也呼吁北京要求作为侵略者的俄罗斯停止战争，并称“没有其他国家对俄罗斯的影响比中国更大”。

秦刚则重申劝和促谈，并指中国不会做任何拱火浇油的事情。他并表示，中国愿继续为和平努力，希望乌克兰危机各方保持客观冷静。

针对中德关系，秦刚重申两国是合作伙伴，而不是对手，中国愿在经贸领域与德国合作。

贝尔伯克则透露，他在与秦刚的会谈中，表达了对中国人权问题和公民社会空间缩小的担忧。