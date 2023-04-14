小米不满被乌克兰列为“战争资助商”

乌克兰国家预防腐败局当地时间星期四（4月13日）发布公告，将中国科技巨企小米公司列入“战争资助商”名单施加制裁。小米公司星期五（14日）发声明回应，严格遵守经营所在地法律法规，强烈反对乌国家腐败预防局的做法。

据乌克兰媒体《基辅独立报》星期四报道，乌国家预防腐败局当天宣布，将小米公司列为“国际战争资助商”。该名单列入了乌方认为在俄乌冲突爆发以来一直在“资助”俄罗斯的多家外国企业。但实际上，它们大多仅是没在去年2月24日之后撤出俄罗斯市场的外企。

乌克兰国家预防腐败局公告，小米公司被列入名单的理由是，“该公司继续在侵略者俄罗斯境内开展业务，并在俄罗斯智能手机市场一直保持领头羊地位”。

公告还列举了一些小米公司扩大驻俄罗斯办事处人员规模的行为，称这意味着小米公司希望扩大在俄罗斯市场的存在。因此，作为“恐怖主义国家（指俄罗斯）的军事侵略的赞助商”，小米公司“必须承担法律上和名誉上的后果”。

公告没提到的是，小米在乌克兰智能手机市场也长期保持较高份额。小米于2016年第三季度进入乌克兰市场。 根据Canalys数据显示，在短短两年后的2018年第四季度，小米手机在乌克兰市场份额已达到26.7%，并赢得乌克兰智能手机销量冠军。此后小米手机的销量一直稳居前列。

小米公司星期五发声明称，坚信全球每个消费者都应该有获取通讯工具和互联网信息的权利。小米在全球一百多个国家和地区展开业务，严格遵守经营所在地法律法规。

声明还说，小米强烈反对乌克兰国家腐败预防局将该公司列入“国际战争资助商（international sponsors of war）”名单。小米公司希望世界和平，从不支持战争。