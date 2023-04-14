台湾今年前两月实质薪资减幅10年最大

台湾主计总处星期四（4月13日）公告，受通货膨胀影响，台湾1至2月平均实质经常性薪资为4万1511元（新台币，下同，1805新元），同比减少0.34%，减幅创近10年同期新高。

综合联合新闻网和中央社等台媒报道，台主计总处星期四发布受雇员工人数及薪资调查，今年1至2月全体受雇员工经常性薪资平均为4万5206元，较上年同期增加2.39%。1至2月全体受雇员工总薪资平均为7万9834元，同比增长2.74%；实质总薪资为7万3309元，年增0.01%。

台主计总处分析指出，今年1至2月经常性薪资和总薪资增幅都超过2%，但考量物价因素后，实质经常性薪资同比减少0.34%，为近十年同期最大减幅。

调查显示，2月底全体受雇员工共816.6万人，较上月底减少9000人。其中，住宿及餐饮业减少4000人，制造业减少3000人。

台主计总处星期四同步公布年终奖调查显示，2023年工业及服务业年终奖金平均发放月数为1.68个月，达近四年新高；平均奖金金额为7万5688元，比去年增加3608元，为历年新高。其中，金融保险业以平均3.39个月、22万1824元排名第一。

台主计总处称，虽然去年下半年景气急转直下，制造业疲软，但上半年有不错表现，支撑了企业发放年终奖金。