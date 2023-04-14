港府称或涉潜在风险 不计划让官员使用ChatGPT

香港创新科技及工业局局长孙东说，ChatGPT或涉潜在风险，因此港府不计划让官员使用该应用程序。

综合《星岛日报》《南华早报》报道，孙东星期五（4月14日）在出席在香港湾仔会展中心举行的2023年数字经济峰会后对记者说，ChatGPT推出对世界各国带来巨大冲击，部分国家或地区因保护私隐等原因，暂时禁止这项人工智能应用的使用。

孙东说，港府一直对相关议题保持高度关注，将继续以非常开放态度对待有关技术的发展，但美国Open AI公司未正式对香港开放使用ChatGPT的权限，加上ChatGPT可能带来潜在资讯保安风险，因此港府暂时未有计划将ChatGPT正式列入应用程式，供港府内部使用。

孙东早前称，港府将成立工作小组，检验人工智能相关应用程序，以确定是否要立法管制。他也说，港府计划研发类似的人工智能聊天机器人，以跟进全球创新发展趋势。港府将在今年向公众咨询有关设立人工智能超级计算中心，以吸引顶级人才和科技企业赴港发展。

此前，中国国家互联网信息办公室星期二（11日）发布针对生成式人工智能技术的监管草案，要求业者在提供服务前向当局申报安全评估，确保生成内容体现社会主义核心价值观，不含有颠覆国家政权的信息。

草案表明，中国支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新。不过，企业在向民众提供生成式人工智能服务前，必须向网信部门申报安全评估；生成内容应当体现社会主义核心价值观，不得含有颠覆国家政权、推翻社会主义制度、煽动分裂或破坏国家统一、宣扬恐怖极端主义、民族仇恨、可能扰乱经济及社会秩序等内容。

草案也规定企业也须确保内容真实准确，采取措施防止生成虚假信息；禁止非法获取、披露、利用个人信息和隐私和商业秘密。用户方则须依法提供真实身份信息等。