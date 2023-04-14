习近平与卢拉会谈：中巴要站在历史正确一边加强战略协作

中国国家主席习近平星期五（4月14日）与来访的巴西总统卢拉会谈，呼吁两国深化务实合作，站在历史正确一边，践行真正的多边主义。

卢拉4月12日至15日对中国进行国事访问，他星期五与习近平、中国总理李强，以及全国人大常委会委员长赵乐际会面。

综合央视新闻联播与新华社微博消息，习近平14日在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎卢拉一行。

在双边会谈中，习近平在开场时表示，再次见到老朋友，他感到十分亲切。他对卢拉说：“前不久，你因身体不适不得不推迟访华，我再次向你表示慰问，看到你已经痊愈，我感到非常高兴。你康复不久即远道而来，体现了对两国关系的高度重视。”

习近平指出，中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴，拥有广泛共同利益，中巴关系的全局性、战略性、全球性影响日益突出。

他说，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展同巴西关系，将中巴关系置于外交优先位置，愿同巴方一道开辟新时代中巴关系新未来，给两国人民带来更多福祉，为地区乃至世界的和平稳定和繁荣发展发挥积极重要作用。

正在北京访问的巴西总统卢拉和夫人罗桑热4月14日中午前往天安门广场，向人民英雄纪念碑敬献花圈。（路透社）

习近平呼吁中巴双方保持经常性战略沟通，加强治国理政经验交流，坚定视彼此为重要发展机遇，坚定支持彼此走符合本国国情的发展道路，坚定支持发展中国家加强团结协作。

他也呼吁双方深化务实合作，稳步推进现有重大合作项目，深挖农业、能源、基础设施建设、航空航天、科技创新等领域合作潜力；探索加强绿色经济、数字经济、清洁能源等合作，欢迎更多巴西优质产品进入中国市场。中国也愿积极探讨共建一带一路，同巴西再工业化战略对接。

他表明，中国坚定支持拉美和加勒比国家巩固和平稳定、独立自主团结发展的良好势头，支持地区推进一体化进程，并在国际事务中发挥更大作用。

正在北京访问的巴西总统卢拉和夫人罗桑热4月14日中午前往天安门广场，向人民英雄纪念碑敬献花圈。（来自路透社）

根据央视新闻联播报道，习近平也指出，面对世界百年未有之大变局，中巴要站在历史正确一边，践行真正的多边主义，弘扬全人类共同价值，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，切实维护好广大发展中国家共同利益和国际公平正义，携手构建人类命运共同体。

他说，中国同巴方在联合国、金砖国家、20国集团等多边框架内就共同关心的全球性问题，加强战略协作，就应对气候变化加强协调配合。

习近平和夫人彭丽媛当晚也在人民大会堂金色大厅为卢拉和夫人罗桑热拉举行欢迎宴会。中共政治局委员王毅、中国国务委员兼外长秦刚等参加上述活动。