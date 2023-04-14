全球最大吨位豪华客滚船在广州启航

由中国船舶集团旗下广船国际为意大利一家航运公司建造的豪华客滚船星期五（4月14日）在广州南沙龙穴岛启航。

综合中新社和央视新闻报道，据悉，这艘船的排水量约7万总吨，是目前已建成的全球最大吨位的豪华客滚船，交付后将在地中海沿岸意大利热那亚、奥尔比亚以及里窝那之间的航线运营。

这艘豪华客滚船名为“MOBY FANTASY”号，船长237米，型宽33米，服务航速约23.5节，共有13层甲板，533间客房，能搭载2500名乘客和近800辆汽车。船上上层建筑面积约为1.6万平方米，其中供游客休闲的各类餐厅和休闲娱乐场所面积约6700平方米，内装媲美豪华邮轮，相当于一座漂浮在海上的“五星级酒店”。这艘豪华客滚船的内装方面已实现了从设计、制造、安装全过程的100%国产化。

“MOBY FANTASY”号严格按照绿色环保和高效运营的理念进行设计，堪称“绿色船舶”中的典范。据介绍，这艘船配备了新型车辆装载系统，从船艉中央门即可直接上船进入到船上的主车库，船舷的两个侧门也可以到达上甲板坡道，从而有效提高装卸效率。

该船配备了最新型混合洗涤器系统，确保其排放的烟气达到清洁环保的要求。该船还配备了极低功耗的发动机系统，能够在极低燃料消耗情况下实现最快25节的高速航行。另外，船上还预留了液化天然气（LNG）推进功能接口，船东可在将来根据需要轻松改为以LNG作为船舶动力燃料，将进一步降低船舶污染物的排放。

据了解，广船国际在豪华客滚船建造领域已深耕20余年，是目前全球交付豪华客滚船和手持豪华客滚船订单最多的造船企业。