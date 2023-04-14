中国科研人员被策反出卖科研进展情况监禁七年

中国一名航天领域科研人员在国外被境外情报机关人员策反，被指出卖科研进展情况，中国法院以间谍罪判处这名科研人员监禁七年。

“中央政法委长安剑”微信公众号在全民国家安全教育日（4月15日）前夕，公布危害国家安全典型案例。

案情显示，涉案人员赵学军在赴国外大学做访问学者期间，被境外间谍情报机关人员一步步拉拢策反，被指出卖科研进展情况，严重危害中国国家安全。

对方起初只是约他吃饭出游、赠送礼物。随着双方关系拉近，对方不时向他询问一些敏感问题，并支付不菲的咨询费用。

赵学军临近回国前，对方向他亮明了间谍情报机关人员身份，将赵学军策反。该国间谍情报机关随后为赵学军配备了专用U盘和网站，用于下达任务指令和回传情报信息。

赵学军访学结束回国后，在中国国内多地继续与该国间谍情报机关人员多次见面，通过当面交谈及专用网站传递等方式向对方提供了大量涉密资料，并以现金形式收受间谍经费。

赵学军的间谍行为不久后引起了中国国家安全机关注意。2019年6月，北京市国家安全机关对赵学军采取强制措施。2022年8月，人民法院以间谍罪判处赵学军有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币20万元（3万8707新元）。