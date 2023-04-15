中国国开行河南分行原行长傅小东一审获刑10年

中国国家开发银行河南分行原党委书记、行长傅小东受贿案一审宣判，傅小东被判处有期徒刑10年。

据“吴忠市中级人民法院”微信公号星期五（4月14日）消息，宁夏吴忠市中级人民法院当天一审公开宣判，傅小东因犯受贿罪，被判处有期徒刑10年，并处罚金50万元（人民币，下同，约10万新元），扣押在案的赃款赃物依法没收，上缴国库。

法院审理查明，2007年上半年至2020年底，傅小东利用其担任国家开发银行宁夏分行党委书记、行长，中共国家开发银行机关委员会常务副书记，国家开发银行河南分行党委书记、行长等职务便利或职权形成的便利条件，为多家单位或个人在银行贷款审批、人事任用提拔、工程项目招投标等方面提供帮助，先后22次非法收受他人财物折合人民币共计432.6835万元。

公开资料显示，傅小东今年60岁，北京人，自2003年历任国开行机关服务局副局长、宁夏分行党委副书记、宁夏分行党委书记、宁夏分行行长；2011年3月回归国开行总行，担任直属机关党委常委副书记；2016年4月至2020年12月调任国开行河南分行党委书记、行长，2020年12月担任国开行河南分行资深专家。

傅小东去年6月被查，去年11月被“双开”（开除中共党籍和公职）。