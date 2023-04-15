中国国常会：采务实措施稳定制造业、外贸企业就业规模

中国国常会连续两周关注稳就业，强调要有针对性优化调整稳就业阶段性政策，采取务实管用措施，稳定制造业、外贸企业等就业规模。

据新华社报道，中国国务院总理李强星期五（4月14日）主持召开国务院常务会议。

会议指出，要进一步强化政策引导，在保持稳就业政策总体稳定的同时，有针对性优化调整阶段性政策并加大薄弱环节支持力度，确保就业大局稳定。

会议提到，既要有力有效实施稳岗支持和扩岗激励措施，更大程度调动企业用人积极性，又认真做好高校毕业生、农民工等重点群体就业服务，进一步稳定政策性岗位规模，多渠道拓宽就业空间。对失业和其他就业困难人员要分类予以帮扶。

会议也强调，要着力破解结构性就业矛盾，采取务实管用措施稳定制造业、外贸企业等就业规模，突出就业导向优化高校专业设置，面向市场需求提升职业教育和技能培训质量。

中国经济在在放宽疫情管控措施后开始复苏，但年轻人就业率仍滞后。中国国家统计局上月15日公布的数据显示，2月份全国城镇调查失业率上升至5.6％，其中16岁至24岁人口失业率升至18.1％，为去年9月来最高。

上星期五（7日）召开的国常会也提到，要不断优化完善相关稳就业政策，加大对吸纳高校毕业生数量多的企业的政策、资金支持，推动应届毕业生多渠道就业。