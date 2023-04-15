台海基会探讨辜汪会谈30年 学者吁大陆正视历史政治现实化解两岸僵局

台湾海峡交流基金会对辜汪会谈30年来两岸关系争论进行研讨，台学者呼吁中国大陆接受“中华民国”存在的历史事实与政治现实，否则将无法化解两岸僵局。

台湾海基会星期五（4月14日）在官网发布新闻稿，台湾政治大学国际关系研究中心副主任吴安家教授在上述研讨会上担任引言人时，作出以上表述。

也是台湾大陆委员会副主委的吴安家说，捍卫“中华民国”是台湾的底线，也应该是朝野政党的共识。假如中国大陆不接受“中华民国”存在的历史事实与政治现实，两岸僵局就无法化解。

辜汪会谈于1993年4月27日在新加坡举行，会谈也顺利签署四项协议迄今即将届满30周年，台湾海基会日前邀请曾担任政大国关中心副主任、陆委会副主委的吴安家教授与海基会顾问们共同讨论辜汪会谈30年，会议由海基会董事长李大维主持，副董事长兼秘书长邱垂正等海基会主管参加。

吴安家说，辜汪会谈至今已30年，两岸关系定位必须要清晰、不能再模糊，捍卫“中华民国”应该要是跨党派的共识。两岸互动的基本原则是沟通、交流、建立互信、避免战争，两岸应该持续维护直航、小三通等各项交流，有交流才能建立互信，也应该在时机条件成熟时恢复沟通谈判机制，才有机会建立共识。

吴安家在引言时分析李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文在总统任内的两岸政策，以及他们对两岸关系发展的差异。

他说，台湾已故前总统李登辉执政期间，修正已故前总统蒋经国的“三不政策”（不接触、不谈判、不妥协），在“搁置争议、求同存异”、“先易后难、先经后政、循序渐进”、“立足台湾、胸怀大陆、放眼世界”等理念与政策指导下，于1993年促成辜汪会谈，开启1949年来两岸交流从未有的新时代。

他也说，陈水扁任内提出欧盟模式、新中间路线等，做为两岸最终解决方案。他一再强调，“中华民国”存在是政治现实与历史事实，与中华人民共和国是对等地位。中国大陆则强调“听其言、观其行”，“只要回到一个中国原则，什么都好谈，什么都可以让”，这种反应让两岸关系停滞无法继续开展，也造成谈判中断、交流受到影响。

吴安家说，马英九执政时则承认“九二共识”，获得中国大陆认可，两岸恢复谈判，在马英九执政期间共签了23项协议。另外，在蔡英文执政后，她强调尊重“中华民国”宪法及两岸人民关系条例，强调对等尊严，并要求大陆恢复谈判。

对于辜汪会谈30年来，两岸签署多项协议、交流频繁，为何两岸关係依旧停滞、还在谈基本问题。吴安家坦言，两岸关系很负载，除牵涉民主化与国际因素等状况，更牵动“中华民国”的“国家”生存发展以及2300万的人民福祉，朝野政党都要想办法解决这个问题。