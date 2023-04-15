为推动经济复苏，中国官方出台政策支持刺激住房需求。在此背景下，中国3月新建住宅售价增速写下21个月新高。

路透社根据中国国家统计局星期六（4月15日）发布的最新数据进行计算的结果显示，中国2月新建住宅售价环比上涨0.3%，3月新建住宅售价环比上涨0.5%，写下2021年6月以来的最快增速，也是连续第三个月上涨。

中国3月新建住宅售价同比下跌0.8%，已是连续第11个月下降。中国2月新建住宅售价同比下滑1.2%。

中国官方去年管控房地产商的债务情况引发财务危机，导致楼房建筑工程停摆，令中国楼市严重受挫。有些买家不愿偿还房屋贷款，严格防疫措施也进一步削弱消费情绪。

在去年12月全面解除防疫措施后，积压许久的中国住房需求获得释放，主要城市过去一个月的住宅销量出现反弹。

中国国家统计局城市司首席统计师绳国庆星期六解读2023年3月份商品住宅销售价格变动情况统计数据时说，3月份，中国70个大中城市中商品住宅销售价格上涨城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比上涨，一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄。

路透社报道，中国官方将在星期二（18日）公布固定资产投资（不含农户）与房地产开发和销售情况月度报告，以及首季度国内生产总值（GDP）等数据。