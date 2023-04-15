台民调：马英九访陆等因素令国民党支持度回升八个百分点

台湾民意基金会发布的最新民调显示，台湾前总统马英九访问中国大陆等因素，令在野的国民党支持度回升八个百分点。

台湾民意基金会星期六（4月15日）发布台湾人的政党支持倾向即时民调的新闻稿指出，从2022“九合一”地方选举后，五个月内国民党支持度经历“三上两下”，跌幅升幅都很大，本月再次V形谷底反弹。

根据新闻稿，近期可能有三个因素促成这次V形谷底反弹，即第一、马英九赴中国大陆祭祖之行，引发两岸高度关注，过程中的意外演出，包括大谈“中华民国”，自称总统，以及将中华人民共和国领土纳入“中华民国”等，带动一波专属于中国国民党的热潮；第二、鸿海集团创办人郭台铭正式宣布争取国民党2024年总统提名；第三、新北市长侯友宜近期参选2024年总统选举态势转趋积极明朗。

与上个月相比，本月政党支持的最大亮点是，国民党支持度强力回升八个百分点。具体地讲，民进党支持度略减0.2个百分点，仍有两成九，维持第一大党地位。国民党支持度谷底反弹八个百分点，冲上二成六，坐稳第二大党位置；民众党支持度没有改变，仍以一成五位居第三大党。

针对在所有政党中，最支持的是哪一个政党的提问，具体的数据显示，28.6%台湾民众支持民主进步党，25.9%支持中国国民党，15%支持台湾民众党。

这次民调访问时间是2023年4月9日至11日，对象是以全台范围的20岁以上成年人；抽样方法是以全台住宅电话用户为抽样架构，以系统抽样加尾数两码随机方式抽样；有效样本1068 人，抽样误差在95%信心水准下约正负三个百分点。