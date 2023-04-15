夏宝龙：2019修例风波是警钟 需时刻警惕香港不能再乱

中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙说，2019年修例风波是一口时时悬在香港头上的警钟，时刻警惕香港不能再乱。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，夏宝龙星期六（4月15日）在出席于香港湾仔会展中心举行的香港全民国家安全教育日开幕典礼致词时，作出以上表述。

夏宝龙从星期四（13日）起一连六天在香港考察，上述活动是他此次考察目前唯一的官方公开行程。

他在开幕礼上说，2019年修例风波没有得逞，但是香港永远抹不去的伤疤，是惨痛的记忆。它就是一口悬在香港头上的警钟，每时每刻警醒香港不能再乱，不能再容许“港独”及“黒暴”上演，区议会不能再被反中乱港势力操弄。

夏宝龙也提醒香港要时刻警惕街头暴力卷土重来，强调维护国家安全及香港安宁需要斗争、付出和牺牲，相信爱国爱港力量一定会全心全意支持香港特区政府依法施政。

夏宝龙指出，香港进入爱国者治港时代，应助力特区政府解决深层矛盾，并形容《香港国安法》是保香港稳定之法。

他说，维护国家安全与表达利益诉求不冲突，游行不是表达诉求唯一方式，过去环保民生游行很容易被骑劫，诱发社会对抗，但社会应该包容，求同存异理性沟通。

他也说，中央政府支持香港保持普通法制度，支持完善特区司法制度和法律体系，包括完成《基本法》第23条立法。

香港特首李家超随后致词时说，《香港国安法》生效后，中央政府果断出手扭转2019年黑暴乱象，目前香港已经全面复常，呼吁市民珍惜稳定局面，全面拼发展。

他形容一小撮反中乱港份子贼心不死，仍不能低估危害国安风险，须增忧患意识未雨绸缪，要有健全香港国家安全体系，维护国家安全。

香港中联办主任郑雁雄说，“港独”是死路，揽炒是绝路，强调须时刻反思社会过去严重混乱局面，汲取教训，并清醒要意识到“治”的局面未巩固，也称外国对香港仍有很多误解，须大力说好香港故事。