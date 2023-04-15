中国央行：推动房地产业向新发展模式平稳过渡

中国人民银行会议指出，要有效防范化解优质头部房企风险，加快完善住房租赁金融政策体系，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

中国人民银行官网星期五（4月14日）公告，中国人民银行货币政策委员会2023年第一季度例会4月7日在北京召开。

会议指出，要有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，因城施策支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

会议提到，要精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，着力支持扩大内需，为实体经济提供更有力支持。

会议说，要用好政策性开发性金融工具，重点发力支持和带动基础设施建设，促进政府投资带动民间投资。

会议指出，结构性货币政策工具要坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，综合施策支持区域协调发展。

会议也提及，要深化金融供给侧结构性改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。

会议还称，要引导平台企业金融业务规范健康发展，提升平台企业金融活动常态化监管水平。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。