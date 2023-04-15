中国专家：国防部官宣陆基反导拦截试验“潜藏玄机”

中国国防部星期五（4月14日）晚宣布在境内成功进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，有中国专家分析说，国防部低调的发布中“潜藏着巨大玄机”，不仅表明中国陆基中段反导技术的成熟，更暗示每次技术实验巨大的变化和突破。

中国国防部星期五晚宣布，此次试验达到了预期目的，并强调试验“是防御性的，不针对任何国家。”

据环球网报道，这是自2010年以来中国第七次对外公开宣布中国进行陆基反导技术试验。此前六次分别发生在2010年1月11日，2013年1月27日，2014年7月23日，2018年2月6日，2021年2月4日及2022年6月19日。

报道引述军事专家宋忠平说，看起来每年都在进行陆基中段反导试验，实际上这是一个不断升级改造过程，每年都会有一些新技术改进。

他认为，“这也表明该型武器装备很大可能已列装服役，因此每年需要对其不断的进行抽检试验。同时在原有型号的基础上不断改进、提高，试验的目的是为了完善其技术性能，毕竟被拦截对象的技术性能也在不断更新，反导技术自然也需要水涨船高地不断发展，达到更好的作战性能。”

公开报道显示，美国、俄罗斯，甚至日本都在强调要实现对高超音速导弹的拦截，中国同样也需要对具备机动变轨能力的弹道导弹实施拦截，“也需要考虑对高超音速导弹的拦截能力，让我们的导弹防御系统具备更强的兼容性”，宋忠平认为，中国或许正在该领域取得突破。

反导拦截技术按发射地分为陆基、海基和天基，分别指反导系统从陆地、海上和天空发射。按照拦截时机不同可分为“助推段”防御系统、“末段”防御系统，以及“中段”防御系统三类。

中段拦截的特征是导弹飞行较稳定，有一段的速度较低，适合进行拦截。此外，远程弹道导弹的中段是在大气层以外飞行，在大气层外拦截能有效减少对地面目标附带毁伤，拦截高度越高，造成损失越小。

目前世界上只有中、美、美日联合进行过类似中段反导拦截试验。