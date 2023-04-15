国民党辜汪会谈30周年座谈：证明九二共识存在与功能

辜汪会谈即将迎来30周年，国民党大陆部、青年部等单位共同举办青年座谈会，探讨辜汪会谈的意义，国民党副主席夏立言在会上强调，当年没有“一中各表”就不会有“九二共识”，也不会有辜汪会谈，而辜汪会谈证明“九二共识”存在与功能。

据台湾《联合报》报道，夏立言星期六（4月15日）上午在国民党党部举行的辜汪会谈30周年青年座谈会中指出，台湾前总统马英九日前访陆不仅提到“中华民国”、“九二共识”、《宪法》，还有总统官衔，充分证明辜汪会谈后开启的两岸交流对话，有建设性与延续性。他强调，当前政府如果愿意延续和平、对等精神，两岸很多问题都不会发生，军演等都不见得会存在。

夏立言认为，辜汪会谈有五项创举，包括证明“九二共识”存在与功能；彰显双方相互尊重平等协商精神以及和平解决争端可能；体现双方由易而难、逐步解决事务性问题的务实态度；经过协商让两岸人民的合法正当交流权益进一步获得保障；透过两会制度化协商联系管道建立，强化两岸沟通、维系台海和平跟繁荣。

他强调，“九二共识”是两岸告别冷战奔向和平的杰作，是“非常了不起的政治成就”、两岸都该持续坚持。对当前两岸关系，他还说，自己去年（2022年）顶着庞大压力出访大陆获得不错成果后，“今年2月出访反对声音就明显少得多，反映民意对改善两岸关系的期待”。

台湾海峡交流基金会前副董事长高孔廉则说，他曾亲身参与1992年两岸协商“九二共识”的过程，以及辜汪会谈。他指出，当初有“九二共识”就是因为台方反对大陆的“一个中国原则”，在香港会谈失败后，两岸1992年11月透过函电往来达成“一中各表”共识，是月底大陆就建议两会（台海基会和大陆海峡两岸关系协会）举行会谈（即1993年辜汪会谈）。

就辜汪会谈的过程，高孔廉说，当初为了使双方都能各坐在右侧（传统上以右为尊）签两份协议，所以创造了第四个协议（辜汪会谈共同协议），“可以想像到，双方非常坚持对等尊严”。

他指出，此次马英九到访大陆，有许多表述，大陆方面没有表示不同意见就是默认，“很多事情双方面默认就可以了，不必要讲得太明白，各有台阶可下”。他提到两岸政治争议，“简单的事情复杂化、清楚的事情模糊化就解决了”。

就两岸紧急事件解决的机制，夏立言指出，1993年辜汪会谈前后，大陆南航、厦航飞机相继被劫持到台北，台方短短三、四个小时内就把人机安然遣返，当时海基会也尽速将结果告诉海协会，对两岸降低紧张关系有很大帮助。海峡两岸经贸文化交流协会秘书长邓岱贤则提到，高铁炸弹客事件，嫌犯跑到澳门要进入大陆，经台方与大陆公安通报并请协助，在六个小时内，台方警察就到拱北口岸抓人。

辜汪会谈于1993年4月27日至29日在新加坡海皇大厦举行，如今会谈30周年将至，据了解，先前海基会已传出将举办纪念活动，不过迄今并未有具体消息。