中国驻菲大使：向美国开放邻台海军事基地是“火上浇油”

中国驻菲律宾大使黄溪连说，菲律宾根据菲美《加强防务合作协议》，向美国新增开放紧邻台海的军事基地，是给当前的紧张局势“火上浇油”。

据中国驻菲律宾大使馆官网消息，中国驻菲律宾使馆和菲律宾中国了解协会 星期五（4月14日）在马尼拉联合举办主题为“管控分歧，共同维护地区和平与稳定”的第八届中菲马尼拉论坛。

中国驻菲律宾大使黄溪连在论坛上致开幕辞时说，尽管中菲在南中国海问题上存在分歧，但友好合作始终是两国关系的主流。双方一直就海上问题保持着密切沟通。就在上个月刚举行的第23次中菲外交磋商和南中国海问题双边磋商机制第七次会议中，双方再次就妥善处理涉海分歧进行了深入沟通，中方提出了包括建立共同渔区在内的多项倡议，就是为了进一步加强两国海上务实合作，更好造福两国人民。

他指出，中菲双方在南中国海问题上都有自己的主张和立场，有关分歧应由直接当事方在相互尊重基础上通过对话协商解决。这正是中方提出加强涉海沟通联络机制的重要原因。历史已经一再证明，任何挑衅行为或域外势力介入不仅于事无补，反而会使局势复杂化，使问题更难以解决，并危及地区和平与安全。大家应该汲取历史教训，避免重蹈覆辙。

黄溪连说，当前，台海局势也面临着新一轮紧张和严峻挑战。台海局势紧张动荡的根源是“台独”势力和美国相互勾结。美国顽固奉行以台制华战略，违背所做承诺，在同台官方往来、对台军售和军事勾联、助台拓展国际空”等方面持续越线挑衅，不断虚化掏空一个中国原则。

他说，一个中国原则是中国同包括菲律宾在内的182个国家建立外交关系的政治基础和前提，并强调台湾问题纯属中国内政，不容任何外国干涉。

他指出，正如棉兰老问题同样属于菲律宾内政，菲方也不会容许任何第三方对菲平定棉兰老叛乱指手画脚。从这个角度看，就不难理解为什么菲律宾在菲美《加强防务合作协议》（EDCA）下向美新增开放四个军事基地会引发中国民众的高度关注和严重关切。

他认为，显而易见，美国企图利用EDCA基地干涉台湾问题，不惜牺牲菲和地区的和平发展。许多菲律宾政治人物和民众对向美开放军事基地是否真正符合菲国家利益提出质疑，“为什么新基地距离台湾咫尺之遥?”“菲律宾将如何有效管控美军在基地预置的武器?”“为什么菲律宾要为他国而战？”这些不仅是菲律宾民众之问，也是中国和地区国家民众之问。

黄溪连说，菲方有人声称向美新增开放四个军事基地是为了保护菲在台15万劳工的安全。如果菲方真正担心在台15万劳工的安危，那就更应该旗帜鲜明地反对“台独”，而非向美开放紧邻台海的军事基地，这样只会火上浇油、推波助澜。

他也说，中国是世界上最不希望台海发生冲突的国家，因为海峡两岸同属中华儿女，谁愿看到骨肉相残？“但我们决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动”。