中国朝鲜事务特别代表批美利用区域紧张局势强化反华联盟

中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明批评美国利用区域紧张局势，强化反华联盟。

刘晓明目前在欧洲进行访问，星期五（4月14日）在巴黎接受法新社采访时说：“美国意图用以朝鲜半岛议题围堵中国，我们对此表达关切。这是他们（美国）印太战略的一部分……与盟友联手，强化与（韩国）和日本的联盟”。

朝鲜近期开展一系列导弹试射，美国和韩国也在同个时段进行大规模联合军事演习，令朝鲜半岛局势明显升温。

朝鲜星期五宣布，他们在星期四（13日）成功试射一枚新型固体燃料洲际弹道导弹，目的在增强核反击能力。朝鲜领导人金正恩去年9月曾说，朝鲜作为“核大国”的地位无法逆转。

刘晓明说：“人们关注朝鲜的核导弹发射和试射，却不理会他们这么做，是因为朝鲜半岛缺乏一个安全机制和架构“确保该区域的和平。

金正恩今年较早时下令军方为“真正的战争”提升战力，美国和首尔以此为由展开联合军演。

中国推动“双规”方案，寻求结束朝鲜的核武计划，建议世界强国通过联合国安理会为受制裁的朝鲜提供援助，以换取平壤落实放弃核武。

刘晓明指出，在美国前总统特朗普任期，华盛顿从未对朝鲜的举动做出强硬回应，朝鲜现在得到的信息是“压力、制裁、对峙，让对话变得不可能”，因此质疑美国致力于无核化的认真程度。