美国制裁涉走私芬太尼两中国企业和五个人

美国财政部宣布，制裁涉嫌走私芬太尼的两家中国企业和五名个人。

据美国财政部星期五（4月14日）官网公告，将两家中国企业和五名个人列入制裁名单，指控他们向墨西哥的贩毒集团供应易制毒化学品，用来生产非法芬太尼销往美国市场。

美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）在新闻稿中说，受制裁的两家中国企业是武汉硕康生物科技有限公司和苏州小栗医药科技有限公司。被制裁的五名个人是武汉硕康生物科技有限公司法人代表姚华涛、销售代表吴雅琴和吴永昊，以及公司合作人王洪飞。

据公开数据，2022年5月至9月，美国司法部缉毒署在全美各地缉获3600万剂致命剂量的芬太尼。2021年，超过10.7万美国人死于吸毒过量，其中66%死亡归因于滥用芬太尼等合成阿片类药物。美国媒体称，“芬太尼几乎渗透到非法毒品买卖的每个渠道”。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩·纳尔逊（Brian E. Nelson）说，“非法芬太尼对每年数以万计的美国人死亡负有责任。”

纳尔逊说，作为美国政府应对这场危机的一份子，财政部将继续“积极使用我们的各种工具防止生产毒品所需要的易制毒化学品和机械的转移”。

这项打击芬太尼传播链的专项行动由美国财政部、美国缉毒署和美国司法部联合展开。

姚华涛、吴雅琴和吴永昊4月4日在纽约美国东区法院被起诉，他们面对的指控是涉嫌从事芬太尼进口和洗钱活动。

据美国之音报道，美国国务卿布林肯星期五发表声明说，美国宣布针对芬太尼非法走私活动采取了一系列措施，其中包括奖励那些提供信息并促成将27名涉嫌走私活动拘捕和定罪的人。

他说，美国司法部还宣布对西纳罗亚集团有关的芬太尼走私犯提出指控。美国财政部也宣布对涉嫌从事芬太尼易制毒化学品走私的五名中国人和两家中国实体实施制裁。这些行动展示美国追究犯罪分子法律责任的坚定决心。