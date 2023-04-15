台媒：台驻蒙特利尔办事处拟今夏启用

台湾媒体引述消息人士报道，台湾驻地加拿大蒙特利尔办事处拟今年夏天启用。

综合东森新闻云和中央社星期六（4月15日）报道，消息人士称，台湾在加拿大魁北克省设立的驻蒙特利尔办事处装修工程虽仍无法确定何时结束，但官方希望办事处能在今年7、8月正式对外运作。

另有知情官员透露，台湾与加拿大今年2月初启动投资促进及保障协议（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，简称FIPA）谈判，双方沟通良好，首次谈判会议预计两周内在台湾举行，等会议结束后，再视状况对外界说明内容细节。

台湾行政院政务委员、经贸谈判办公室总谈判代表邓振中2月初与加拿大国际贸易部长伍凤仪（Mary Ng）视讯会议，宣布正式启动投资促进及保障协议谈判。

根据上述知情官员，FIPA议题规划包括投资促进、保障、自由化等条款，也着重协助中小企业、原住民族、妇女等团体的包容性及企业社会责任等议题。重点细节部分虽已在线上会议探索，仍需藉由实际会议确认。

台美21世纪贸易倡议是否提前签订行政协定也备受关注，该官员称，台美双方谈判一直没有间断，只是两边都很小心处理。台湾主要希望各类议题先尽量讨论出共识。

除美加之外，台湾也正寻求与墨西哥加强贸易往来，该官员说，美墨加都是世界主要市场，疫情后期投资活动明显活络，无论以市场或投资目的来说都很需要。政府会持续耕耘墨西哥，希望让台湾业者在投资时能有好一点的基础。