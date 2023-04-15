中国篮协调查上海江苏两队比赛：若违规绝不姑息

CBA（中国职业篮球联赛）一场比赛引发舆论“假球”质疑，中国篮协就相关争议发声，称已展开调查，若有违规将严肃处理，绝不姑息。

据每日经济新闻报道，星期五（4月14日）晚，在CBA季后赛第一轮第三回合决胜场争夺中，上海久事队主场108：104战胜苏州肯帝亚队，以2：1的总比分晋级季后赛第二轮。

据报道，比赛的最后1分37秒内江苏队原本领先4分，但他们连续多次失误，在形势大优的情况下被对手连得10分，最终以4分之差输掉比赛。过程中江苏队主帅李楠始终未叫暂停调整。

比赛结束后，球迷批评声一片，话题“假球”、“江苏男篮最后时刻连续失误”等先后登上微博热搜榜。星期六（15日）凌晨，网民甚至把中国篮协主席“姚明”也一度推上微博热搜榜。

中国篮球协会星期六凌晨在官方微博发表声明回应，称高度重视，已责成中篮联（北京）体育有限公司（以下简称“中篮联公司”）就本场比赛情况展开调查，并要求两家俱乐部书面报告比赛情况。

篮协称，中国篮协和中篮联公司将就比赛相关情况展开全面调查，待后续取得调查结果后，将及时公布。

篮协强调，一经查实比赛中存在违规情况，中国篮协和中篮联公司将依照联赛相关管理制度，进行严肃处理，绝不姑息。

CBA联赛星期六凌晨也在官方微博发表声明，称已就比赛情况展开调查，中篮联公司待后续取得调查结果后，将及时发布。

CBA联赛强调，中篮联公司一贯坚决捍卫CBA联赛的严肃性、公平性，所有参与者对于维护联赛赛风赛纪和品牌形象也责无旁贷。对于违规违纪现象，将依联赛相关管理制度严肃处理，绝不姑息。