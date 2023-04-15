朱立伦称将与郭台铭保持联系 盼与柯文哲团结

国民党主席朱立伦说，希望能与鸿海集团创始人郭台铭保持联系，并期盼与民众党主席柯文哲团结。

据台湾《联合报》报道，国民党总统候选人尚未出炉，争取提名的鸿海集团创办人郭台铭星期六（4月15日）将从日本返台，国民党主席朱立伦当天说，会持续与郭台铭保持联系，团结一致争取2024年总统选举胜选。至于与民众党主席柯文哲的关系，朱立伦说，大家都是为了台湾好、两岸和平，也要团结一致。

至于外传国民党内参选民调，郭台铭已超越新北市长侯友宜。对此，朱立伦未正面回应，仅说国民党的民调中心一直针对“国政”议题进行民调，不只选举。国民党的民调持续稳定，但会针对弱点、需要强化的重点不断改进。

国民党将采征召方式产生总统候选人，秘书长黄健庭星期四（13日）提及在总统提名步骤上，第一阶段要先整合党内，而现在党内态势明显，就是新北市长侯友宜；相关言论被解读国民党已确定总统人选，但他随即澄清，后续还要进行泛蓝及非绿阵营的整合。

对于征召方式被名嘴质疑“出老千”，朱立伦星期六上午到新北市板桥区参加活动前受访时说，绿营希望破坏蓝军的团结，蓝营要记取过去的教训，不能中绿营的计。任何破坏团结、造成内斗的事，都不能去做。

朱立伦呼吁，要争取最多的朋友，避免制造任何敌人。国民党内积极整合，但对于非国民党、蓝军或其他政党予以尊重，团结大家。包括柯文哲等，大家所秉持的态度，都是为了台湾好、为了民众过好日子、为了两岸和平，要能够团结在一起。

国民党智库执行长柯志恩近日访美时透露总统征召人选会在5月底，最晚6月中旬产生，朱立伦对此说，国民党一定会团结所有力量，在适当时间就会征召提名总统候选人。主要候选人都非常清楚，党中央也非常清楚，就是一定要团结所有力量。