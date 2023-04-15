香港国际机场蝉联全球最繁忙国际货运机场

香港运输及物流局局长林世雄说，根据国际机场协会最新公布数据，香港国际机场去年共处理约420万公吨货物及航空邮件，再度荣膺全球最繁忙的货运机场。

林世雄星期六（4月15日）在官方博客通报上述消息。他在博客中说，为加强不同货物处理能力和效率，香港机场管理局已在机场南货运区预留土地支持转运、跨境电子商贸及高价值温控空运货物的发展。

林世雄介绍，敦豪中亚区枢纽中心扩建工程已于今年第一季完成并投入运作，货物处理能力增加50%；由阿里巴巴集团旗下物流公司菜鸟网络牵头的合资公司于机场兴建高端物流中心，预计今年竣工。该中心以最高设计容量全面投入运作时，每年将为香港国际机场带来额外约 170万公吨的航空货运量。

他说，近年温控货物的空运市场需求强劲，港府也不断从硬件及软件方面积极提升香港国际机场处理高价值温控货物的能力。香港国际机场已获得三个国际航空运输协会关于处理高价值温控空运货物的认证，包括成为医药品冷链运输（CEIV Pharma）认证的认可合作伙伴机场、全球首个鲜活货物运输（CEIV Fresh）认证的认可合作伙伴机场，以及活生动物运输 （CEIV Live Animals）认证的认可合作伙伴机场，全球只有少数机场同时具备上述的认证。

林世雄说，香港国际机场三个航空货运站共有约7000平方米的冷藏仓储面积，可处理对温度敏感货物，并设有温度由摄氏零下28度至25度的专用冷藏库，以迎合不同温控货物的特定需要。

他称，去年亚洲空运中心启用COOLPORT，为首个在空运货站内提供全方位温控环境并连接至停机坪的的冷链货物处理中心。同年，国泰航空货运站亦启用专为处理医药品而设的温控医药品处理中心，以配合快速增长的医药品市场。

林世雄说，香港机管局也积极投资发展机场的冷链设施，包括在停机坪兴建遮盖及添置冷冻拖卡，藉此提高现有温控药物货运的质素。机管局约有30部冷冻拖卡，是在全亚洲机场中，规模最大的同类型车队。当中21个供机场社区伙伴租用，可预设指定温度（摄氏零下20度至20度)，同时配备实时温度追踪及全球卫星定位系统。

林世雄指出，为了吸引航空公司增加货机赴港，香港民航处也推出多项便利措施，支援航空及货运业界的营运，包括发出加快航班申请的指引、简化申请程序、加快处理审批航空公司的额外航班申请、暂时豁免经营包机运载货物来往香港的申请者提交部份申请资料及文件等。

他说，根据国际独立顾问公司的研究，香港国际机场在全球50多个主要机场中，整体收费普遍低于国际及亚洲多个枢纽机场，香港机管局会继续密切留意市场发展，确保香港国际机场的收费具竞争力。

展望未来，林世雄说，香港位处亚洲，地理位置优越，四小时飞行航程可达亚太区主要市场，五小时飞行航程范围更可覆盖全球逾半数人口。港府一定会不断巩固和充分发挥自身优势，谋求政策创新，巩固和提升香港作为国际航运中心和国际航空枢纽的地位，成为联通世界和国家的最重要门户。